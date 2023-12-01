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«Балтике» придётся добираться до Воронежа на автобусах

«Балтике» придётся добираться до Воронежа на автобусах
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Футбольный клуб «Балтика» будет добираться на матч 17-го тура РПЛ с «Факелом» на автобусах. Калининградцы поедут в Воронеж из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале.

«Из-за сильного снегопада аэропорт в Тамбове закрыт, и мы не смогли приземлиться в пункте назначения. Самолёт долетел до аэропорта в Домодедово, где и совершил посадку. До Воронежа по итогу команда планирует добираться на автобусах», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, матч 17-го тура чемпионата России «Факел» — «Балтика» пройдёт в Воронеже 2 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

После 16 сыгранных туров калининградцы занимают 15-е место в турнирной таблице. «Факел» с 19 очками расположился на 11-й строчке.

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