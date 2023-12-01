Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Включение в Книгу рекордов России матча сборной с кубинцами пройдёт не раньше марта

Включение в Книгу рекордов России матча сборной с кубинцами пройдёт не раньше марта
Аудио-версия:
Комментарии

Церемония включения в Книгу рекордов России товарищеского матча сборных России и Кубы (8:0) по футболу перенесена на неопределённый срок, она состоится не раньше марта 2024 года.

«Церемония по рекорду сборной России перенесена на неопределённую дату, она пройдёт после февраля. До сбора команды России», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы Книги рекордов России ТАСС.

Напомним, товарищеский матч между национальными командами России и Кубы прошёл в Волгограде 20 ноября. В этой встрече сборная России обновила свой рекорд по числу футболистов (восемь), отличившихся в одном матче. Забитые мячи на свой счет записали Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

Материалы по теме
Кубинский журналист — о матче с Россией: Куба приехала без своих лучших игроков
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android