Включение в Книгу рекордов России матча сборной с кубинцами пройдёт не раньше марта

Церемония включения в Книгу рекордов России товарищеского матча сборных России и Кубы (8:0) по футболу перенесена на неопределённый срок, она состоится не раньше марта 2024 года.

«Церемония по рекорду сборной России перенесена на неопределённую дату, она пройдёт после февраля. До сбора команды России», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы Книги рекордов России ТАСС.

Напомним, товарищеский матч между национальными командами России и Кубы прошёл в Волгограде 20 ноября. В этой встрече сборная России обновила свой рекорд по числу футболистов (восемь), отличившихся в одном матче. Забитые мячи на свой счет записали Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.