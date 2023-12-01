Полузащитник «Оренбурга» Титков высказался о результатах команды в РПЛ

Футболист «Оренбурга» Николай Титков рассказал о результатах команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Бывают такие периоды, но мы не отходим от своей игры, стараемся. В любом случае показываем свой футбол, который от нас хотят болельщики и тренеры, а результат придёт. Я в этом уверен», — сказал Титков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 14 очков после 16 сыгранных матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит» с 33 очками. На втором месте находится «Краснодар» (32). Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» с 28 очками.