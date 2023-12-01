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Защитник «Пари НН» Тихий: девятое место в таблице — не предел для нас

Защитник «Пари НН» Тихий: девятое место в таблице — не предел для нас
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Футболист «Пари НН» Дмитрий Тихий заявил, что нижегородской команде по силам закончить нынешний сезон в первой пятёрке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

«Наши выступления в этом сезоне? Всё благодаря грамотному руководству, тренерскому штабу Юрана и всем ребятам. В Нижнем всё работает как часы — чётко и отлаженно. Текущее место в таблице (девятое) — не предел для нас. Сможем ли закончить в пятёрке? Почему нет? Это реально», — приводит слова Тихого Sport24.

В нынешнем сезоне 31-летний Тихий провёл семь матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и не записал на свой счёт результативных действий. «Пари НН» после 16 туров РПЛ располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 21 очко. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Юрана сыграют с «Уралом» на домашней арене.

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