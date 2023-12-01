Тюкавин продлил контракт с «Динамо» до 2028 года

Нападающий Константин Тюкавин продлил контракт с московским «Динамо». Новое соглашение сторон рассчитано до 2028 года, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В ближайшее время сегодня, 1 декабря, состоятся торжественное подписание контракта и пресс-конференция футболиста в Доме «Динамо» в ГУМе.

Напомним, ранее агент игрока Алексей Сафонов заявил, что ему присылают предложения по Тюкавину из Европы. В то же время он подчёркивал, что футболист дал слово «Динамо», что не покинет клуб зимой.

Константину Тюкавину 21 год, он является воспитанником «Динамо», за основную команду форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне нападающий провёл за команду 20 матчей в различных турнирах, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач.