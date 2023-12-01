Юрий Сёмин: можно сказать, что «Динамо» не заметило потерю Захаряна

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо» Юрий Семин прокомментировал игру бело-голубых, а также заявил, что динамовцы не заметили потерю полузащитника Арсена Захаряна.

«Динамо» показывает хорошую игру. На их футбол приятно смотреть даже нейтральным болельщикам. Команда хорошо укомплектована, тот же ЦСКА не может похвастаться такой обоймой игроков. Были опасения, что некем заменить Захаряна? Можно сказать, что «Динамо» не заметило его потерю», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» с 28 очками после 16 туров расположилось на третьей строчке в чемпионате. Санкт-Петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. На втором месте «Краснодар». В активе «быков» 32 очка.