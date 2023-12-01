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«Зенит» победил «Балтику», «Ростов» проиграл «Спартаку». Результаты матчей 19-го тура МФЛ

«Зенит» победил «Балтику», «Ростов» проиграл «Спартаку». Результаты матчей 19-го тура МФЛ
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В заключительном, 19-м туре Молодёжной футбольной лиги «Зенит» одержал победу над «Балтикой» (4:2), «Ростов» уступил «Спартаку» (1:3), а «Локомотив» разгромил ФШМ (5:0).

Чемпионом Молодёжной футбольной лиги завершившегося сезона стал московский «Локомотив». Второе место занял «Зенит», а «Ростов» — третье. «Спартак» расположился на пятой строчке турнирной таблицы. Обыграв «Балтику», «Зенит» сумел догнать и перегнать «Ростов». Сине-бело-голубые обошли южан по личным встречам, в очном противостоянии команд победу одержал «Зенит».

Итоговая турнирная таблица МФЛ

Отметим, что «Локомотив» в 19 матчах первенства пропустил 11 голов и забил 62 мяча — железнодорожники стали лучшей командой по этим показателям. Последнее, 20-е место в таблице занял «Оренбург».

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