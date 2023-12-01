«Динамо» объявило о продлении контракта с Тюкавиным

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о продлении контракта с Константином Тюкавиным. Новое трудовое соглашение с нападающим рассчитано до лета 2028 года.

«Движемся вместе к новым достижениям, Тюка», — написала пресс-служба бело-голубых.

Тюкавин подписал новый контракт с «Динамо». Видео:

Напомним, ранее агент игрока Алексей Сафонов заявил, что ему присылают предложения по Тюкавину из Европы. В то же время он подчёркивал, что футболист дал слово «Динамо», что не покинет клуб зимой.

Константину Тюкавину 21 год, он является воспитанником «Динамо», за основную команду форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне нападающий провёл за команду 20 матчей в различных турнирах, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач.