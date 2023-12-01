Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каманцев высказался о будущих приглашениях российских арбитров в Саудовскую Аравию

Каманцев высказался о будущих приглашениях российских арбитров в Саудовскую Аравию
Аудио-версия:
Комментарии

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о будущих приглашениях российских арбитров обслуживать матчи чемпионата Саудовской Аравии.

«Скорее всего, в ближайшее время в Саудовскую Аравию будет приглашена следующая судейская бригада. Кроме того, во время зимней паузы в России будем рады помочь коллегам из Саудовской Аравии, если им потребуются наши судьи. Отдых тогда будет несколько короче, но это возможность отличной международной практики для нас», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Напомним, 30 ноября, российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым обслужила матч 15-го тура Про-Лиги Саудовской Аравии, в котором встречались «Абха» и «Аль-Ахли». Гости добились разгромной победы со счётом 6:0.

Сергей Карасёв был главным арбитром. Ему помогали Алексей Лунёв и Игорь Демешко, а Виталий Мешков работал на VAR.

Материалы по теме
Глава судейского комитета РФС прокомментировал тест офсайдных линий в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android