Каманцев высказался о будущих приглашениях российских арбитров в Саудовскую Аравию

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о будущих приглашениях российских арбитров обслуживать матчи чемпионата Саудовской Аравии.

«Скорее всего, в ближайшее время в Саудовскую Аравию будет приглашена следующая судейская бригада. Кроме того, во время зимней паузы в России будем рады помочь коллегам из Саудовской Аравии, если им потребуются наши судьи. Отдых тогда будет несколько короче, но это возможность отличной международной практики для нас», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».

Напомним, 30 ноября, российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым обслужила матч 15-го тура Про-Лиги Саудовской Аравии, в котором встречались «Абха» и «Аль-Ахли». Гости добились разгромной победы со счётом 6:0.

Сергей Карасёв был главным арбитром. Ему помогали Алексей Лунёв и Игорь Демешко, а Виталий Мешков работал на VAR.