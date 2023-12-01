Тюкавин поделился первыми эмоциями от продления контракта с «Динамо»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился первыми эмоциями после продления контракта с московским клубом.

«Первые эмоции? Конечно, я очень рад, что продлил контракт со своим родным клубом. Очень счастлив, что поставил подпись», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, о продлении контракта с молодым нападающим «Динамо» объявило сегодня, 1 декабря. Константину Тюкавину 21 год, за основную команду бело-голубых форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне нападающий провёл за команду 20 матчей в различных турнирах, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач. «Динамо» после 16 туров Российской Премьер-Лиги занимает третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.