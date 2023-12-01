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Константин Тюкавин назвал самый запоминающийся гол за «Динамо»

Константин Тюкавин назвал самый запоминающийся гол за «Динамо»
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, какой гол стал самым запоминающимся в составе бело-голубых.

«Самый запоминающийся — гол «Спартаку» в Кубке. Красивый – в матче с «Зенитом» после передачи Бальбуэны», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, о продлении контракта с молодым нападающим «Динамо» объявило сегодня, 1 декабря. Константину Тюкавину 21 год, за основную команду бело-голубых форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне нападающий провёл за команду 20 матчей в различных турнирах, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач. «Динамо» после 16 туров Российской Премьер-Лиги занимает третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.

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