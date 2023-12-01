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Сборная Мали U17 разгромила Аргентину в матче за третье место чемпионата мира

Сборная Мали U17 разгромила Аргентину в матче за третье место чемпионата мира
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Завершился матч за третье место чемпионата мира U17 2023 года, в котором встречались сборные Мали и Аргентины. Команды играли на стадионе «Манахан» в Суракарте (Индонезия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Фу Мином (Китай). Сборная Мали одержала победу со счётом 3:0.

На девятой минуте счёт открыл нападающий Мали Ибрагим Диарра. В концовке первого тайма форвард Мамаду Думбия увеличил преимущество африканской команды. На 48-й минуте Хамдиу Макалу установил окончательный счёт — 3:0.

В полуфинале сборная Мали уступила команде Франции со счётом 1:2, а Аргентина проиграла Германии (3:3, 2:4 по пенальти).

Финал чемпионата мира — 2023, в котором встретятся Германия и Франция, состоится 2 декабря. Начало игры — в 15:00 мск.

U17 ЧМ-2023 . За 3-е место
01 декабря 2023, пятница. 15:00 МСК
Аргентина U17
Окончен
0 : 3
Мали U17
0:1 Диарра – 9'     0:2 Думбия – 45'     0:3 Макалу – 48'    
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