Сборная Мали U17 разгромила Аргентину в матче за третье место чемпионата мира
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Завершился матч за третье место чемпионата мира U17 2023 года, в котором встречались сборные Мали и Аргентины. Команды играли на стадионе «Манахан» в Суракарте (Индонезия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Фу Мином (Китай). Сборная Мали одержала победу со счётом 3:0.
На девятой минуте счёт открыл нападающий Мали Ибрагим Диарра. В концовке первого тайма форвард Мамаду Думбия увеличил преимущество африканской команды. На 48-й минуте Хамдиу Макалу установил окончательный счёт — 3:0.
В полуфинале сборная Мали уступила команде Франции со счётом 1:2, а Аргентина проиграла Германии (3:3, 2:4 по пенальти).
Финал чемпионата мира — 2023, в котором встретятся Германия и Франция, состоится 2 декабря. Начало игры — в 15:00 мск.
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