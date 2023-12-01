В «Динамо» рассказали, как проходили переговоры с Тюкавиным о продлении контракта

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился информацией о процессе переговоров по продлению контракта с нападающим Константином Тюкавиным.

«Финансовые условия контракта не раскрываем. Здесь есть представитель Кости. Переговоры начали летом. Была серия встреч. Мы сразу поняли, что есть намерения договориться. Это было понятно, исходя из всей ситуации. Сближали позиции и договорились по всем условиям», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, о продлении контракта с молодым нападающим «Динамо» объявило сегодня, 1 декабря. Константину Тюкавину 21 год, за основную команду бело-голубых форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне нападающий провёл за команду 20 матчей в различных турнирах, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач.