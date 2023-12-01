Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: Онана является вторым лучшим вратарём в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поддержал голкипера «красных дьяволов» Андре Онана, который находится не в лучшей игровой форме.

«У него сильный характер, он справится с этой ситуацией. В целом за первые пять месяцев в клубе он преуспел. Если вы хорошо проанализируете, то увидите, что по статистике он является вторым лучшим вратарём английской Премьер-лиги, ведь он занимает второе место среди голкиперов по проценту отражённых ударов, которые должны были завершиться голами», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, камерунский вратарь подвергся серьёзной критике после минувшего матча Лиги чемпионов с «Галатасараем» (3:3), в котором он допустил две результативные ошибки.