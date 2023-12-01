Константин Тюкавин: есть мечта стать капитаном «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что мечтает стать капитаном команды.

«Как вы сами видите — сейчас всё наладилось. Да, переживал и думал об этом. Сейчас всё хорошо, и я рад.

Есть ли мечта стать капитаном «Динамо»? Да, конечно, я помню матч с «Уралом». Было очень приятно выйти в футболке «Динамо» с капитанской повязкой. Конечно, не откажусь от того, чтобы стать капитаном «Динамо», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее клуб сообщил, что 21-летний Константин Тюкавин продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение сторон рассчитано до 2028 года.

Тюкавин является воспитанником «Динамо», за основную команду форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий провёл 16 матчей, в которых забил семь мячей и оформил три результативные передачи. Также на счету футболиста пять игр и один гол в Фонбет Кубке России.