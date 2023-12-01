Пивоваров: для «Динамо» было важно продлить Тюкавина. Делаем ставку на воспитанников

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о продлении контракта с нападающим бело-голубых Константином Тюкавиным.

«Конечно, продлить контракт с Тюкавиным было очень важно для нас. Мы видели, что Костя намерен остаться. Нужно было создать комфортные условия для него.

Вы же следите за «Динамо-2». Играл Зазвонкин, Лепский. Делаем ставку на своих воспитанников. Рассчитываем, что они будут появляться в команде», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее клуб сообщил, что 21-летний Константин Тюкавин продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение сторон рассчитано до 2028 года.

Тюкавин является воспитанником «Динамо», за основную команду форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий провёл 16 матчей, в которых забил семь мячей и оформил три результативные передачи. Также на счету футболиста пять игр и один гол в Фонбет Кубке России.