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В «Динамо» ответили на вопрос об усилении в зимнее трансферное окно

В «Динамо» ответили на вопрос об усилении в зимнее трансферное окно
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о том, будут ли бело-голубые работать над усилением состава в грядущее трансферное окно.

«Будем ли работать над защитниками зимой? Работа над усилением ведётся постоянно. Если понадобится, то зимой будет точечное усиление», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после 16 туров Российской Премьер-Лиги московский клуб набрал 28 очков и на текущий момент располагается на третьей строчке в чемпионате. В следующем туре «Динамо» сыграет с казанским «Рубином». Матч состоится 4 декабря. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

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