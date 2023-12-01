В «Динамо» рассказали, в каком случае уход Тюкавина в Европу не будет проблемой

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о потенциальном уходе нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в европейский чемпионат.

«Если Костя ставит цель стать лучшим бомбардиром в РПЛ, что мы отметили в контракте, то уход в европейский клуб не будет проблемой. Без деталей», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее клуб сообщил, что 21-летний Константин Тюкавин продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение сторон рассчитано до 2028 года.

Тюкавин является воспитанником «Динамо», за основную команду форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий провёл 16 матчей, в которых забил семь мячей и оформил три результативные передачи. Также на счету футболиста пять игр и один гол в Фонбет Кубке России.