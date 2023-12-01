Константин Тюкавин: превзойти статистику отца? Это будет очень тяжело

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос, сможет ли превзойти статистику своего отца Александра Тюкавина, и рассказал, что нужно сделать бело-голубым, чтобы стать семикратным чемпионом России.

«За годы своей карьеры превзойду статистику отца? Очень тяжело будет превзойти папу. Что нужно сделать, чтобы «Динамо» стало семикратным чемпионом? Занимать первое место семь раз. Нужно играть в футбол и выигрывать», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Александр Тюкавин является заслуженным мастером спорта России, восьмикратным чемпионом мира по хоккею с мячом.

Константину Тюкавину 21 год, за основную команду бело-голубых форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне нападающий провёл за команду 20 матчей в различных турнирах, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач.