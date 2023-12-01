Тюкавин: мне нравится работа с Личкой. Можем порубиться с ним в приставку

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о том, нравится ли ему работать под руководством Марцела Лички, который возглавил бело-голубых минувшим летом.

«Мне нравится работа с Личкой. Рабочие отношения. Можем порубиться в приставку.

Если станем чемпионами, то готов обсудить, что сделать. В конце сезона посмотрим», — передаёт слова Тюкавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после 16 туров Российской Премьер-Лиги московский клуб набрал 28 очков и на текущий момент располагается на третьей строчке в чемпионате. В следующем туре «Динамо» сыграет с казанским «Рубином». Матч состоится 4 декабря. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.