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Гендиректор «Динамо»: интерес клубов РПЛ к Тюкавину? «Зенит» обозначал его и публично

Гендиректор «Динамо»: интерес клубов РПЛ к Тюкавину? «Зенит» обозначал его и публично
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об интересе клубов Российской Премьер-Лиги к нападающему бело-голубых Константину Тюкавину.

«Интерес российских клубов ?«Зенит» обозначал интерес и публично. Потому что Аршавин не только легенда российского футбола, но и работник «Зенита». Когда слышим слова, как хорошо, что Костя не продлил контракт, звучит не очень. Предложений официальных нет. Можно спросить у Кости. Мы там, где мы есть. Нужно следить за контрактами своих футболистов (смеётся)», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее московский клуб сообщил, что 21-летний Константин Тюкавин продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение сторон рассчитано до 2028 года.

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