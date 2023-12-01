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Кобелев: продлением контракта с Тюкавиным «Динамо» показывает, что играет вдолгую

Кобелев: продлением контракта с Тюкавиным «Динамо» показывает, что играет вдолгую
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Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением на тему продления контракта нападающего Константина Тюкавина с бело-голубыми.

«Продлить контракт с Тюкавиным — очень правильное решение со стороны «Динамо». Не знаю всех деталей, но если подписали контракт, то всех всё устраивает. Тем самым «Динамо» показывает, что может сохранить своих лучших футболистов и играет вдолгую. Это очень важно и для Тюкавина, и для остальных футболистов.

В последнее время были разговоры о будущем Константина, но трансферы любят тишину. Тяжело судить, были ли какие-то предложения от других клубов», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, о продлении контракта с молодым нападающим «Динамо» объявило сегодня, 1 декабря. Константину Тюкавину 21 год, за основную команду бело-голубых форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне нападающий провёл за команду 20 матчей в различных турнирах, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач.

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