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Сборная ФНЛ — сборная Медиалиги: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сборная ФНЛ — сборная Медиалиги: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
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В товарищеском матче встретятся сборные Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Медиалиги. Команды сыграют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Начало игры — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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01 декабря 2023, пятница. 20:00 МСК
Сборная ФНЛ
Не начался
Сборная Медиалиги
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Уже известен стартовый состав сборной ФНЛ: Ростислав Солдатенко («Алания»), Ян Гудков («Сокол»), Алан Багаев («Алания»), Валентин Пальцев («КАМАЗ»), Муталип Алибеков («Динамо» Махачкала), Хетаг Хосонов («Химки»), Шамиль Саадуев («Черноморец»), Илья Азявин («Муром»), Борис Фартуна («КАМАЗ»), Сердер Сердеров («Динамо» Махачкала), Никита Глушков («Енисей»).

Встреча пройдёт по правилам Медийной футбольной лиги – команды сыграют два тайма по 30 минут. Запланировано, что у игры будет три счёта – футбольный, альтернативный (с учетом челленджей) и счёт по итогам серии буллиталити.

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