Игрок «Манчестер Юнайтед» Маласиа может вернуться на поле в начале 2024 года

Защитник «Манчестер Юнайтед» Тирелл Маласиа восстановился от травмы и, вероятно, будет доступен для участия в матчах «красных дьяволов» в начале грядущего года.

«Тирелл Маласиа намерен вернуться в строй в начале следующего года, так как он восстанавливается после травмы колена. Голландский левый защитник до сих пор не играл в этом сезоне после операции, проведённой летом.

К сожалению, реабилитация пошла не по плану и ему потребовалась дополнительная операция. Она была успешно завершена, и теперь Маласиа вернулся в «Каррингтон» и усердно работает над тем, чтобы набрать форму к новому году», — сказано в заявлении на официальном сайте «Манчестер Юнайтед».

Напомним, 24-летний футболист получил повреждение минувшим летом, из-за которого не смог принять участия ни в одном матче нынешнего сезона.