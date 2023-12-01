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В «Оренбурге» рассказали, что переговоры с «Локо» по трансферу Веры заморожены

В «Оренбурге» рассказали, что переговоры с «Локо» по трансферу Веры заморожены
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о переговорах с «Локомотивом» по поводу трансфера полузащитника Лукаса Веры.

«У «Локомотива» не хватает денег на Веру? Я не в курсе этого. Могу только сказать, что на данный момент переговоры с «Локомотивом» заморожены», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что клубы уже давно согласовали сумму трансфера, она составит 300 миллионов рублей. Проблема возникла в порядке выплат за переход Веры. Планируется, что железнодорожники выплатят нужную сумму в два транша по 150 миллионов: первый этой зимой, а второй — летом. Но, как отмечалось, у «Локомотива» в данный момент не хватает средств для того, чтобы заплатить нужную сумму летом.

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