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В РПЛ подтвердили, что команды смогут сыграть красными мячами уже в 17-м туре

В РПЛ подтвердили, что команды смогут сыграть красными мячами уже в 17-м туре
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Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов рассказал о возможности сыграть красными мячами в матчах 17-го тура чемпионата России.

«Клубы действительно поддержали идею возвращения красных мячей посредством голосования, а значит, в случае необходимости в 17‑м туре уже могут сыграть красными мячами. Что касается конкретных матчей, то мяч на каждый матч подготавливает лига по согласованию с клубами», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что клубы Российской Премьер-Лиги одобрили использование зимнего мяча контрастного цвета. Клубы поддержали предложение лиги и проголосовали за изменения в техническом регламенте в части возможности использования по решению судьи зимнего мяча контрастного цвета, отличающегося от официального игрового мяча сезона-2023/2024.

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