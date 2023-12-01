В РПЛ подтвердили, что команды смогут сыграть красными мячами уже в 17-м туре

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов рассказал о возможности сыграть красными мячами в матчах 17-го тура чемпионата России.

«Клубы действительно поддержали идею возвращения красных мячей посредством голосования, а значит, в случае необходимости в 17‑м туре уже могут сыграть красными мячами. Что касается конкретных матчей, то мяч на каждый матч подготавливает лига по согласованию с клубами», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что клубы Российской Премьер-Лиги одобрили использование зимнего мяча контрастного цвета. Клубы поддержали предложение лиги и проголосовали за изменения в техническом регламенте в части возможности использования по решению судьи зимнего мяча контрастного цвета, отличающегося от официального игрового мяча сезона-2023/2024.