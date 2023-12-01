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«Если слушать всё, что говорят, то можно сойти с ума». Влахович — о переходе в «Арсенал»

«Если слушать всё, что говорят, то можно сойти с ума». Влахович — о переходе в «Арсенал»
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Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович прокомментировал слухи о том, что минувшим летом он мог перейти в лондонский «Арсенал».

«Я не получил никакого нового опыта в отношении слухов про меня минувшим летом. Не произошло ничего нового. Я всегда был сосредоточен и спокоен, даже во время нашего тура по Америке, когда я пропустил матч с «Миланом» из-за физических проблем. Даже тогда я был спокоен.

Я всегда был уверен в том, что хочу остаться в «Ювентусе». Шумиха есть всегда, она является частью игры. Если мы начнём прислушиваться ко всему, то можем просто сойти с ума. Я изолировал себя от этого, и в конечном итоге рад, что остался в туринском клубе. Это было именно то, что я хотел», — приводит слова Влаховича La Gazzetta dello Sport.

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