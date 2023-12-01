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Геркус: отсутствие Галактионова и Баринова повлияет на игру «Локо» в матче с «Зенитом»

Геркус: отсутствие Галактионова и Баринова повлияет на игру «Локо» в матче с «Зенитом»
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Бывший президент московского «Торпедо» Илья Геркус высказался о матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Зенит». Встреча состоится в воскресенье, 3 декабря. Начало игры — в 16:30 мск.

«Отсутствие Галактионова и Баринова повлияет на игру «Локомотива» в матче с «Зенитом». Однако и без их дисквалификации железнодорожники не были бы фаворитами в игре с «Зенитом». Петербуржцы справились со всеми проблемами, набрали отличную форму и, несомненно, жаждут взять реванш за понесённое болезненное поражение в первом круге. К тому же команда вышла на первое место в РПЛ, и ей просто необходимо продолжать оказывать давление на «Краснодар», ведь отрыв от них составляет всего одно очко», — приводит слова Геркуса «RT на русском».

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