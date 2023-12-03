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«Локомотив» — «Зенит»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Локомотив» — «Зенит»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 3 декабря, в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Локомотив» встретится с «Зенитом». Команды сыграют на стадионе « РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой.

В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче первого круга текущего сезона РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Зенитом» со счётом 2:1. В составе железнодорожников отличился Максим Глушенков и Наир Тикнизян, за сине-бело-голубых забил Матео Кассьерра.

После 16 туров «Зенит» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 33 очка. «Локомотив» заработал 25 очков и занимает восьмое место.

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