Булыкин: Тюкавин продлил контракт с «Динамо» из уважения к клубу

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о продлении контракта нападающего Константина Тюкавина с бело-голубыми.

«Для обеих сторон это хорошо. Тюкавин проявил уважение к клубу. Если он захочет куда-то уехать, то все должны быть довольны. Он пошёл на этот шаг из уважения к клубу. Тюкавин — перспективный футболист. Если он захочет уехать, то уедет. Вопрос только, куда, на какую зарплату и за какую стоимость. Потому что права на футболиста будут принадлежать «Динамо» ещё четыре года», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, о продлении контракта с молодым нападающим «Динамо» объявило сегодня, 1 декабря. Константину Тюкавину 21 год, за основную команду бело-голубых форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне нападающий провёл за команду 20 матчей в различных турнирах, забив восемь мячей и отдав пять результативных передач.