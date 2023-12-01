Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу: новые правила в футболе? Возьмите и выкиньте их в мусорку

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу прокомментировал новость о том, что Правление Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) согласилось на введение новых правил в соревнованиях вроде АПЛ, в частности временных удалений.

«Выбросьте это в мусорное ведро, все эти идеи. Пусть они забудут об этом. Я не знаю, почему IFAB продолжает вмешиваться в игру. В футболе сейчас не так много плохого», — приводит слова Постекоглу Mundo Deportivo.

Напомним, ранее IFAB обдумывало введение 10-минутного удаления за оскорбление игроком судьи. Также рассматривалась возможность разрешить подходить к арбитру только капитану команды. Это существенно повлияет на действующий регламент, согласно которому судья матча может показать карточку, если два игрока или более окружают его в знак протеста.