Олег Романцев согласился стать советником «Пари НН»

Бывший тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев принял приглашение стать советником клуба «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

«Олег Иванович Романцев, великий советский и российский футболист, тренер, мастер спорта международного класса будет помогать развивать клуб «Пари НН».

Сегодня провели замечательный предматчевый день. Начали с тренировки, потом была большая пресс-конференция Олега Ивановича. А затем состоялась историческая встреча с нижегородскими болельщиками.

Очень полезно для всех и во всех смыслах. Команда получила важные советы, СМИ — ответы на вопросы, в том числе и позицию великого тренера на острые темы. А болельщики ощутили чувство нужности и важности.

Олег Иванович согласился принять приглашение на роль советника и наставника нашего клуба. Вместе мы сила!» — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.