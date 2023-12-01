Почеттино: это была тяжёлая неделя для «Челси», и я был слишком жесток со своими игроками

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о состоянии лондонского клуба в преддверии матча АПЛ с «Брайтоном», который состоится 3 декабря.

«После того как я пересмотрел проигранный матч с «Ньюкаслом», чувствовал себя хуже, чем сразу же после завершения встречи. Я был жесток со своими футболистами, как внутри команды, так и в СМИ. Также я считаю, что подход тренерского штаба был неправильным, поэтому мы тоже берём на себя ответственность.

Эта неделя была хорошей для того, чтобы понять, что нам нужно улучшить. Нам необходимо быть более последовательными и зрелыми. Иногда подобные трудные ситуации помогают команде расти, и дело здесь не в сопернике.

Мы обыграли «Тоттенхэм», но проиграли «Ньюкаслу», так что можно сказать, что мы злейшие враги сами для себя и должны сосредоточиться на внутренних проблемах. Если мы будем в хорошей форме, то будем играть достойно, и «Брайтон» не станет для нас большой проблемой», — приводит слова Почеттино Evening Standard.

Напомним, матч «Челси» — «Брайтон» начнётся в 17:00 мск.