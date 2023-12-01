Владимир Быстров: у иностранных тренеров в РПЛ задача — быстро обанкротить клуб и свалить

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров негативно отозвался об иностранных тренерах Российской Премьер-Лиги.

«Почему иностранцам можно говорить всё что угодно? Абаскаль приходит и говорит: «Жёлтая карточка повлияла на всё». А мы сидим и хаваем. Если бы русский тренер пришёл и сказал такое, то ему…

Вот «Локомотив», например, ошибся. Привёл иностранца, который потом даже «Манчестер Юнайтед» развалил. Люди что сделали? Спокойненько закончили и уехали. Никакого шума. Задача — не выстроить какую‑то систему, а быстро и чётко обанкротить этот клуб и свалить», — сказал Быстров в эфире ток‑шоу «Центральный круг» на телеканале «Матч Премьер».

Немецкий футбольный менеджер Ральф Рангник работал в «Локомотиве» в 2021 году. Затем он возглавил «Манчестер Юнайтед», где проработал до мая 2022 года.