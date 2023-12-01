Широков: возможно, Круговой не хочет попасть в такую же историю, как Сутормин

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Роман Широков порассуждал на тему того, с чем может быть связано решение защитника сине-бело-голубых Данила Кругового не продлевать контракт с клубом.

«Ранее Круговой с его представителем заявляли, что он хотел бы больше играть. Возможно, из-за этого отказался продлевать контракт, чтобы себя никак не связывать. Мы знаем, что если продлевать контракт, то дальше тяжело уйти из «Зенита» — тот же Сутормин тому подтверждение. Возможно, Круговой не хочет попасть в такую же историю, а перейти куда-то, где, как ему кажется, будет больше играть. Имеет право.

Если вопрос в деньгах, то я не могу это комментировать. Думаю, Круговой всё равно необходимый элемент «Зенита». Это игрок обоймы. Тем более в последнее время он стал больше играть. Возможно, связано с тем, что не продлил контракт (смеётся). Других Круговых в своей системе у «Зенита» нет — именно такого уровня», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.