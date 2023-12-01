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Эскорт-сайт предлагает бразильскому клубу $ 40 млн за переименование в честь этого ресурса

Эскорт-сайт предлагает бразильскому клубу $ 40 млн за переименование в честь этого ресурса
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Эскорт-сайт Fatal Model («Роковая модель») всерьёз намерен оказать финансовую помощь бразильскому клубу «Витория», который по итогам минувшего сезона поднялся в первый дивизион чемпионата Бразилии в обмен на его переименование в честь этого интернет-ресурса. Об этом информирует BN Esportes.

Сообщается, что этот сайт готов предложить клубу порядка $ 40 млн для того, чтобы он поменял название на Fatal Model Vitória («Роковая модель «Витория»).

Подобное предложение было вынесено на голосование болельщиков «Витории». Подчёркивается, что в случае, если большая часть фанатов бразильского клуба проголосует за то, чтобы изменить название, переговорный процесс между сторонами продвинется. Однако эта сделка не может быть завершена без одобрения генеральной ассамблеи и совета «Витории».

В случае если поклонники бразильского клуба откажутся от переименования, эскорт-сайт предложит ему ещё около $ 20 млн для строительства стадиона «Витории». Однако этот стадион также должен будет носить имя указанного веб-ресурса.

Отмечается, что Fatal Model уже оказывает помощь «Витории». В частности, на форме команды размещён логотип сайта.

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