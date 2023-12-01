В «Динамо» рассказали о планах на зимние сборы

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, как команда планирует провести зимние сборы.

«Динамо» проведёт сборы в Турции. И у нас есть планы провести товарищеские матчи с иностранными командами. В данный момент мы ведём переговоры с клубами из Сербии и Болгарии. Пока не могу назвать конкретные команды, но вы о них сразу узнаете, как только мы придём к соглашению», — сказал Гафин «RT на русском».

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков после 16 матчей. В ближайшем туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» на своём поле встретится с казанским «Рубином» в понедельник, 4 декабря. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.