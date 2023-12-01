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Сборная ФНЛ — сборная Медиалиги: Сердеров открыл счёт

Сборная ФНЛ — сборная Медиалиги: Сердеров открыл счёт
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В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются сборные Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Медиалиги. Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Сборная ФНЛ выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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01 декабря 2023, пятница. 20:00 МСК
Сборная ФНЛ
1-й тайм
1 : 0
Сборная Медиалиги
1:0 Сердеров – 3'    

На третьей минуте счёт открыл нападающий махачкалинского «Динамо» и сборной ФНЛ Сердер Сердеров.

Встреча проходит по правилам Медийной футбольной лиги – команды сыграют два тайма по 30 минут. Запланировано, что у игры будет три счёта – футбольный, альтернативный (с учётом челленджей) и счёт по итогам серии буллиталити.

Сборную ФНЛ возглавляет Евгений Калешин. В тренерский штаб сборной Медиалиги вошли Игорь Звездин, Шамиль Курбанов и Алан Гатагов.

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