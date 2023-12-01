Колыванов: лет в 25 Тюкавин может попробовать свои силы в хорошей европейской команде

Российский тренер Игорь Колыванов прокомментировал продление контракта нападающего Константина Тюкавина с «Динамо».

«Очень рад, что «Динамо» продлило контракт с Тюкавиным. Было много разговоров, что Константин может перейти в другую команду. Хорошо, что «Динамо» сделало ему достойное предложение, потому что ему 21 год, карьера только начинается, хотя он уже четвёртый сезон играет в команде. У него есть все шансы, чтобы расти. Думаю, если появится грандиозное предложение из Европы, то всегда могут сесть за стол переговоров. Тюкавин — один из самых талантливых российских нападающих, который может забивать, отдавать и прессинговать.

Таких футболистов куда-то отпускать — как ножом по сердцу. Считаю, что лет в 25 он может попробовать свои силы в хорошей европейской команде», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.