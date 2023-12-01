Микель Артета: отказ от VAR? Не стоит этого делать, но нужно улучшить его работу

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о том, стоит ли отказаться от использования системы VAR в английской Премьер-лиги.

«Нет, я не считаю, что стоит отказываться от VAR. Думаю, что мы можем улучшить его работу, и мы пытаемся делать это. Подобные технологии, как VAR, вероятно, необходимы для улучшения игры, и мы должны относиться к этому соответствующим образом. Происходят большие перемены.

Технологии берут на себя огромную ответственность в играх, нужно время на то, чтобы всё функционировало корректно. Если мы будем использовать технологии правильно, слушать мнения людей, будем открытыми и конструктивными, то, думаю, мы добьёмся действительно хороших результатов», — приводит слова Артеты Evening Standard.

Напомним, ранее испанский специалист неоднократно критически высказывался в отношении работы арбитров на VAR.