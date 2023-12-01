Член совдира «Динамо» описал нынешнее состояние клуба тремя словами

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин не смог назвать главное достижение клуба в 2023 году и рассказал, что ожидает болельщиков в 2024 году.

«Честно скажу: не могу назвать главное достижение «Динамо» в 2023 году, так как я уверен, что у нас ещё всё впереди. Поэтому опишу нынешнее состояние клуба тремя словами: сила в движении! Мы и дальше будем нацелены на открытый диалог с медиа и болельщиками, развиваться в коммерческом плане. Могу заверить, что в 2024 году все поклонники «Динамо» увидят гораздо больше интересных проектов и смогут принять участие в активностях клуба. И, надеюсь, результаты команды тоже не подкачают», — приводит слова Гафина RT.

В данный момент «Динамо» находится на третьей позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 16 проведённых матчах.