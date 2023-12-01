Сборная ФНЛ — сборная Медиалиги: Низамутдинов увеличил преимущество команды Первой лиги
Поделиться
В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются сборные Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Медиалиги. Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Сборная ФНЛ выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Winline Новая Игра . Winline Новая Игра
01 декабря 2023, пятница. 20:00 МСК
Сборная ФНЛ
Окончен
4 : 0
Сборная Медиалиги
1:0 Сердеров – 3' 2:0 Низамутдинов – 46' 3:0 Низамутдинов – 53' 4:0 Шадринцев – 58'
На 47-й минуте второй мяч сборной ФНЛ забил Эльдар Низамутдинов. Ранее, на третьей минуте, счёт открыл Сердер Сердеров.
Встреча проходит по правилам Медийной футбольной лиги – команды сыграют два тайма по 30 минут. Запланировано, что у игры будет три счёта – футбольный, альтернативный (с учётом челленджей) и счёт по итогам серии буллиталити.
Сборную ФНЛ возглавляет Евгений Калешин. В тренерский штаб сборной Медиалиги вошли Игорь Звездин, Шамиль Курбанов и Алан Гатагов.
Комментарии
- 1 декабря 2023
-
23:05
-
22:55
-
22:54
-
22:46
-
22:45
-
22:31
-
22:23
-
22:19
-
22:14
-
22:08
-
22:00
-
21:56
-
21:50
-
21:46
-
21:43
-
21:40
-
21:32
-
21:30
-
21:24
-
21:20
-
21:00
-
20:55
-
20:48
-
20:48
-
20:43
-
20:42
-
20:37
-
20:17
-
20:15
-
20:13
-
20:10
-
20:04
-
20:00
-
19:52
-
19:50
Партнерский контент