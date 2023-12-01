Лев Лещенко — о продлении Тюкавина: правильный ход и шаг от «Динамо»

Российский эстрадный певец Лев Лещенко высказался о продлении контракта нападающего Константина Тюкавина с «Динамо».

«Видел новости, что «Динамо» продлило отношения с Тюкавиным. Ну и слава богу, что продлили контракт с ним! Костя — хороший футболист. Думаю, что это правильный ход и шаг от «Динамо», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее московский клуб сообщил, что 21-летний Константин Тюкавин продлил контракт с «Динамо». Новое соглашение сторон рассчитано до 2028 года.

Тюкавин является воспитанником «Динамо», за основную команду бело-голубых форвард выступает с января 2021 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий провёл 16 матчей, в которых забил семь мячей и оформил три результативные передачи. Также на счету футболиста пять игр и один гол в Фонбет Кубке России.