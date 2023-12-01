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В «Пари НН» рассказали, кому пришла идея позвать Романцева на должность советника клуба

В «Пари НН» рассказали, кому пришла идея позвать Романцева на должность советника клуба
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Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что идея пригласить бывшего тренера сборной России Олега Романцева на должность советника клуба принадлежит губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

«Эта идея пришла нашему губернатору Глебу Сергеевичу Никитину. На мой взгляд, это очень правильное решение. Мы нашли дополнительную точку опоры в виде Олега Ивановича, который обладает невероятным талантом и опытом.

Олег Иванович будет занимать должность советника клуба. Клуб будет разрабатывать новые идеи и предложения, опираясь на мнение и опыт Олега Ивановича.

Мы хотим вернуть болельщиков на стадионы и показать, что Нижний Новгород — не только хоккейный город, но и футбольный. Глеб Сергеевич очень трепетно относится к развитию спорта в регионе, и такие идеи только помогают нам развивать спорт и патриотизм болельщиков к своей команде», — приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.

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