Сборная ФНЛ — сборная Медиалиги: Шадринцев забил четвёртый мяч команды Первой лиги

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются сборные Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Медиалиги. Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Сборная ФНЛ выигрывает со счётом 4:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В концовке встречи Дмитрий Шадринцев установил счёт — 4:0.

На третьей минуте счёт открыл Сердер Сердеров. На 47-й минуте второй мяч сборной ФНЛ забил Эльдар Низамутдинов. На 53-й минуте Низамутдинов оформил дубль.

Встреча проходит по правилам Медийной футбольной лиги – команды сыграют два тайма по 30 минут. Запланировано, что у игры будет три счёта – футбольный, альтернативный (с учётом челленджей) и счёт по итогам серии буллиталити.

Сборную ФНЛ возглавляет Евгений Калешин. В тренерский штаб сборной Медиалиги вошли Игорь Звездин, Шамиль Курбанов и Алан Гатагов.