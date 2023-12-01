Паулу Барбоза: Карпин смог бы работать в Европе, его там хорошо знают

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза считает, что главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин справился бы с работой в клубе из топ-5 лиг Европы.

«Смог бы сейчас Карпин работать в Европе? Думаю, да. Нет сомнений, что Карпин — умный тренер, он отлично знает и понимает футбол. Тем более в Европе его хорошо знают по футбольной карьере, по работе в сборной России. На мой взгляд, Карпин справился бы с работой в клубе из топ-5 лиг Европы. Возможно, когда-нибудь Карпин возглавит команду из чемпионата Испании, например. Если в будущем он сам этого захочет, то, возможно, всё и получится», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Во время своей игровой карьеры Валерий Карпин успел поиграть за такие испанские клубы, как «Реал Сосьедад», «Валенсия» и «Сельта».