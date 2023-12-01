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«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: хозяева открыли счёт во втором тайме

«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: хозяева открыли счёт во втором тайме
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В эти минуты проходит матч 15-го тура саудовской Про-Лиги между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром». Игра проводится на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Саудовская Аравия - Про лига . 15-й тур
01 декабря 2023, пятница. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
3 : 0
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Милинкович-Савич – 64'     2:0 Митрович – 90'     3:0 Митрович – 90+2'    
Удаления: Аль-Булайхи – 90+4' / нет

На 64-й минуте матча сербский полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич открыл счёт с передачи Сауда Абдулхамида и вывел свою команду вперёд. Абдулхамид догнал мяч на правом фланге почти у углового флажка и классно навесил к дальней штанге, где Милинкович-Савич выиграл борьбу у оппонента и вколотил мяч головой в угол ворот.

«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков в 14 матчах. «Аль-Наср» располагается на второй строчке, заработав 34 очка после аналогичного количества встреч.

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