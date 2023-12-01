«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: Роналду сравнял счёт, но гол не был засчитан

В эти минуты проходит матч 15-го тура саудовской Про-Лиги между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром». Игра проводится на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 64-й минуте матча сербский полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич открыл счёт с передачи Сауда Абдулхамида и вывел свою команду вперёд.

На 74-й минуте Криштиану Роналду открылся в центре штрафной напротив левого угла ворот и очень классным ударом с лёту вколотил мяч в сетку, но офсайд углядели у футболиста.

Офсайд Роналду Фото: Кадр из трансляции

«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков после 14 матчей. «Аль-Наср» располагается на второй строчке, заработав 34 очка.