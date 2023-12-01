«Манчестер Юнайтед» находится под следствием городского совета из-за жалоб на сырую курицу

«Манчестер Юнайтед» находится под следствием Совета Траффорда из-за того, что несколько человек заявили, что им стало плохо после того, как им подали сырую курицу во время мероприятия, организованного на стадионе «Олд Траффорд». Об этом сообщил The Athletic.

В клубе отказались от комментариев и проводят внутреннее расследование после получения жалоб от гостей, посетивших мероприятие, организованное на стадионе в последние месяцы. Точный характер мероприятия неизвестен.

Симптомы пищевого отравления могут включать диарею, лихорадку, спазмы в желудке, тошноту и рвоту. Сальмонелла — инфекция, связанная с сырой курицей, может привести к госпитализации. Ожидается, что в ходе расследования, проведённого советом и клубом, будет выяснено, были ли симптомы, с которыми столкнулись гости, связаны с тем, что они употребляли на территории стадиона, или посетителей могли поразить другие заболевания.