«Аль-Хиляль» прервал 20-матчевую беспроигрышную серию «Аль-Насра»

Сегодня, 1 декабря, состоялся матч 15-го тура саудовской Про-Лиги между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром». «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 3:0 и прервал беспроигрышную серию «Аль-Насра», состоявшую из 20 матчей.

В рамках этой серии «Аль-Наср» одержал 11 побед в чемпионате Саудовской Аравии, пять побед в Лиге чемпионов АФК, две победы в Кубке Короля (однажды после дополнительного времени) и по разу сыграл вничью в Про-Лиге и азиатской Лиге чемпионов.

Напомним, сегодняшняя игра прошла на стадионе «Кинг Фахд Интернейшнл» в Эр-Рияде. Благодаря этой победе «Аль-Хиляль» укрепил своё лидерство в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 41 очко в 15 играх. «Аль-Наср» находится на второй позиции с 34 очками после аналогичного количества встреч.